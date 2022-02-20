التكبالي: الدبيبة يعد بوعود غير قادر على تنفيذها إلا إذا كانت هناك دولة أخرى ستدفع قيمتها

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة جاءت من أجل مهمتين لم تستطع إنجازهما، واصفا إياها بـ”الفاشلة”.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت، أضاف أن المهمة الأولى كانت توحيد المؤسسات وساهم الدبيبة في تقسيمها، أما المهمة الثانية فكان من المفترض أن يُجهز للانتخابات ولكنه لم يفعل.

وتابع التكبالي حديثه: “لذلك رأى مجلس النواب أن هذه الحكومة فاشلة ولا تستطيع أن تفعل شيئًا، ومن هنا اجتمع أعضاء مجلس النواب واتفقوا على ضرورة أن يأتي رئيس حكومة قوي قادر على إتمام هذه المهام”.

وأشار التكبالي إلى أن الدبيبة يعد بوعود غير قادر على تنفيذها، معتبرًا أن الوعود التي تحدث عنها ليلة البارحة من وسط العاصمة طرابلس غير قادرة على الإيفاء بها إلا إذا كانت هناك دولة أخرى هي التي ستدفع.

ووفقًا لعضو مجلس النواب، فإن هذه الإغراءات لم تساعد في بقاء القذافي الذي تعهد في أوآخر أيامه بنفس هذه الوعود.

وأشار إلى أنه ما لم يتغير الواقع على الأرض لن تكون هناك انتخابات وإن حدثت ستكون غير نزيهة، لأن هناك الكثير من البنود لم تتحقق منها جنيف 1 وجنيف 2 وقرار مجلس الأمن باخراج المرتزقة من ليببا.

وعن تصريحات الدبيبة بأنه لن يُسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، أفاد التكبالي بأنه هو نفسه لم يهيئ لإتمام العملية الانتخابية، موضحًا أنه تم اختيار فتحي باشاآغا لأنه رجل قوي ولديه عدة مميزات أهمها أنه جاء باتفاق بين مجلسي النواب والدولة.

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