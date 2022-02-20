مواطنون يحتشدون أمام مقر مصرف الادخار بطرابلس

احتشد عدد من المواطنين أمام مقر مصرف الادخار والاستثمار العقاري بطرابلس، صباح اليوم الأحد، عقب إعلان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الشروع في إجراءات منح قطع أراضي وشقق سكنية بدءاً من اليوم الأحد.

وأعلن مصرف الادخار في بيان أنه لم يشرع بعد في استلام ملفات القروض وتخصيص الأراضي، مشيراً إلى المباشرة في ذلك عقب انتهاء اللجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء باستكمال متطلبات الإقراض.

وكانت منصة حكومتنا أعلنت عن مؤتمر صحفي مرتقب اليوم الأحد، بديوان مجلس الوزراء للإعلان عن البدء بالتقديم على القروض السكنية وشروطها وآلياتها.

يُذكر أن الدبيبة أكد الجمعة، عزم الحكومة توزيع 50 ألف قطعة أرض، بالإضافة لمنح قروض وتوزيع الشقق السكنية غير المكتملة بالمجمعات السكنية على المواطنين، بدءاً من اليوم الأحد في كلمة له في احتفالية الذكرى 11 لثورة 17 فبراير بميدان الشهداء.

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