المهدوي: باشاغا يواجه عددًا من التحديات أبرزها ترسيخ العدالة الانتقالية في البلاد

أكد المحلل السياسي أحمد المهدوي أن فتحي باشاغا يواجه عددًا من التحديات، أبرزها إزالة القوة القاهرة التي أعاقت إجراء الانتخابات الليبية ومعالجة أزمة السيولة النقدية التي تعانيها ليبيا منذ سنوات، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية بمساعدة اللجنة العسكرية المشتركة.

وشدد المهدوي في تصريح لصحيفة “الاتحاد”، على أهمية تدخل باشاغا لمعالجة أزمات معيشية تواجه الليبيين منها أزمة انقطاع الكهرباء والمصالحة الوطنية، وترسيخ العدالة الانتقالية في البلاد.