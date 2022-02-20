«مروان»: تحسن حالة ضحايا التسمم.. ووفاتان حتى الآن

قال رئيس وحدة الرقابة على الأغذية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية أبو بكر مروان، إن وضع الحالات المتسممة جراء الطعام الذي تناولوه في مناسبة أمس، في تحسن، وقد استقر اليوم، مع تسجيل وفاتين، ووجود حالة حرجة، والطفل المتوفى من ذوي متلازمة داون، وقد أكل الطعام في بيته عن طريق والدته التي أحضرته له.

أضاف رئيس وحدة الرقابة على الأغذية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية في تصريحات صحفية، أن عدد المتضررين لم يحصر إلى الآن، وهناك حالات في قصر بن خيار والخمس وبعض ضواحي طرابلس ممن تربطهم علاقة اجتماعية بالعائلة صاحبة المناسبة .

ويوم أمس، أكد رئيس وحدة الرقابة على الأغذية أبوبكر مروان وفاة مواطنين اثنين (امرأة وطفل) وتلقي آخرين للعلاج بسبب تسمم ناجم عن أكل بإحدى المناسبات الاجتماعية بطرابلس.

وكشف مروان في تصريحات، أن عدد الحالات المصابة بالتسمم في تزايد مستمر وأنهم في انتظار تقارير الطب الشرعي والمختبرات المختصة.

يأتي هذا فيما قال وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح إن المصابين بالتسمم يتلقون العلاج في المستشفيات وأن الحادثة لم تشهد إلا حالة وفاة واحدة، مضيفا أن الوضع ليس بالخطير كما يشاع.