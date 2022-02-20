الجزائر تجدد الالتزام بمرافقة ليبيا للخروج من أزمتها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 February, 2022

جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ابراهيم بوغالي، التزام الجزائر بمرافقة ليبيا من أجل الخروج من أزمتها وفق مقاربة قائمة على الحوار والمصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري على هامش أشغال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي الذي انعقد السبت بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وبين المجلس الشعبي الوطني الجزائري عبر موقعه الالكتروني أن اللقاء شكل فرصة للطرفين من أجل بحث سبل التعاون الثنائي والارتقاء به واستعراض مستجدات الوضع في ليبيا.