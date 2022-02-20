أبوجناح يؤكد أهمية توحيد الشركة القابضة للمؤسسات

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، «أهمية توحيد الشركة القابضة للمؤسسات ووضعها في الإطار الصحيح». جاء ذلك خلال ترؤس أبوجناح اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة.

وشدد أبوجناح على «ضرورة معالجة ملف المرتبات المتوقفة للعاملين بالقطاع، ودعوة الشركات لتقديم عرض خاص بالخطة التطويرية لقطاع الشركة القابضة والشركات التابعة لها خلال أسبوعين من تاريخه»، وفق الصفحة الرسمية لنائب رئيس الحكومة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مجلس إدارة تسييري للقابضة للكهرباء

وقرر اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة، الذي حضره كل من أعضاء الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة، «تكليف مجلس الإدارة الحالي تسيير أعمال مجلس إدارة الشركة القابضة، كما تم تسمية أمين سر للجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة».

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وناقش الاجتماع تقارير نشاط كل من الشركة وهيئة المراقبة ومجلس الإدارة للعام 2021م. وأوصى المجتمعون بعقد بعض الاجتماعات مع الشركات التابعة وبحث سبل إجراء الإصلاحات للأوضاع القانونية والإدارية والمالية لتلك الشركات وعلاقاتها بالشركة القابضة.

كما تقرر إجراء زيارة من الجمعية العمومية للشركة إلى الشركات التابعة لها في مدينة بنغازي استجابة لمقتضيات توحيد المؤسسة وإنجاح أعمالها.

من اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة، 20 فبراير 2022. (فيسبوك)

من اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة، 20 فبراير 2022. (فيسبوك)

من اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة، 20 فبراير 2022. (فيسبوك)

من اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة، 20 فبراير 2022. (فيسبوك)