الاتحاد البرلماني العربي يمنح ئيس ديوان مجلس النواب جائزة التميز البرلماني

العنوان – القاهرة

الاتحاد البرلماني العربي يمنح جائزة التميز البرلماني لرئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل عن فئة الأُمناء العامين في البرلمانات والمجالس العربية الأعضاء في الإتحاد

وتُمنح هذه الجائزة وفق معايير مواكبة التطور البرلماني الفاعل وتطوير الأداء المهني بما يتوافق مع حقول المعرفة البرلمانية.

وأقيم حفل توزيع جوائز التميز البرلماني العربي بمناسبة اختتام المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وشارك رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري في الاجتماع 39 لجمعية الأمناء العامين في الاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة.

وتأتي المشاركة في إطار انعقاد المؤتمر الثاني والثلاثون للاتحاد ، حيث تم خلال الاجتماع عرض تقرير حول حصيلة أعمال الجمعية منذ آخر اجتماع لها.

ونوقش مشروع الميزانية للسنة المالية 2022 .م والمصادقة عليه بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية السابقة.

وتم تحديد موعد ومكان وموضوع الاجتماع القادم للجمعية العامة ، وشهد الاجتماع الموافقة على تجديد فترة الأمين العام للجمعية لولاية ثانية ومخاطبة المجالس العربية للانضمام للجمعية لتعزيز التعاون العربي المشترك .

واختتم الاجتماع التاسع والثلاثين لجمعية الأمناء العامين في الاتحاد البرلماني العربي بانتخاب رئيس الجمعية ونائبه وثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية للجمعية.