“الصندوق الأممي للسكان” يكشف حصيلة نشاطاته الأسبوعية في ليبيا

كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان عن حصيلة نشاطاته في ليبيا خلال الأسبوع الماضي، والمتعلقة بدعم خدمات الصحة الإنجابية من خلال الوحدات الطبية المتنقلة في سبها وبنغازي وطرابلس.

وتلقى 425 امرأة بينهم 97 مهاجرة الرعاية الصحية لما قبل وبعد الولادة وخدمات تنظيم الأسرة، حيث أدارت الفرق التابعة للصندوق الأممي 16 عملية ولادة آمنة، بينما تم تقديم الرعاية الصحية لنحو 365 طفلاً تلقوا خدمات استشارية في طب الأطفال.

ووسع الصندوق الأسبوع الماضي نطاق نشاطاته، لتشمل تقديم خدمات التوعية حول سرطان الثدي ومرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز، وتنظيم الأسرة واكتئاب ما بعد الولادة لنحو 446 شخصاً بينهم 191 مهاجراً.

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