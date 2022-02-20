العباني: إجراء الانتخابات ممكن خلال أشهر قليلة حال توفر النية الصادقة لذلك

قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن إجراء الانتخابات ممكن خلال أشهر قليلة حال توفر النية الصادقة لذلك.

العباني وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح أن الحديث عن إجراء الانتخابات الذي يتردد من أي من الأطراف الحالية مجرد أماني بعيدة عن الواقع.

وأشار إلى أن الأحداث العالمية والتوترات على الحدود الروسية تلقي بظلالها على المشهد، حيث يتراجع الاهتمام بالقضايا الأخرى من منطلق تغير الأولويات، حيث تحتل الأزمة الأوكرانية الأولوية في اجتماعات الدول.