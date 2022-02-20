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الحرس البلدي البيضاء يضبط شاي “الجوهرة” مغشوش ومنتهي الصلاحية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – البيضاء

أعلن فرع إدارة الدعم والدوريات بجهاز الحرس البلدي المنطقة الشرقية، ضبط كمية من شاي الجوهرة المغشوش ومنتهي الصلاحية داخل مدينة البيضاء.

وأوضح الفرع أن من وصفهم بـ”تجار الأزمات” يقومون بوضع ملصق لإخفاء تاريخ الانتهاء وطباعة تاريخ جديد.

وأكد الفرع أنه تم ضبط الكمية بالكامل داخل مدينه البيضاء والآن متواجدون داخل مدينة بنغازي حيث يوجد المصدر الموزع لهذا الشاي.

واشار فرع الإدارة إلى أنهم متواجدين في بنغازي لضبط كامل الكمية لديه، مؤكدًا أنه سيتم توضيح الفرق بين شاي الجوهره المغشوش والأصلي.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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