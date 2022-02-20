“الكهرباء”: تركيب أسلاك بديلة للأسلاك المسروقة في عين زارة

باشرت الشركة العامة للكهرباء في تركيب أسلاك كهربائية بديلة للأسلاك المسروقة على خط الألمونيوم، بمنطقة عين زارة بمسافة 1000 متر.

وأعلنت الشركة في بيان، تعرض خط الصبخة التابع لمحطة سي عون بالخمس مساء أمس السبت، للاعتداء وسرقة أسلاك مسافة 1200 متر، مما تسبب في فصل التغذية على نحو تسع محولات بدائرة توزيع كعام بإدارة توزيع المرقب.

في ذات السياق تعرض خط المرحان 66 ك.ف في مدينة الزنتان لرياح قوية، تسببت في قطع الأسلاك الهوائية وفصل الكهرباء عن المنطقة، قبل أن تتمكن فرق الصيانة بدائرة توزيع الزنتان ودائرة صيانة الجهد المتوسط بالجبل الغربي، من إجراء الصيانة اللازمة وإعادة التيار الكهربائي للمنطقة.

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