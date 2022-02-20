بغية عودته لاستقبال الرحلات.. تواصل أعمال صيانة مهبط مطار مصراتة الدولي

استأنفت أعمال رصف المرحلة الأولى للطبقة الإسفلتية بالمهبط الرئيسي بمطار مصراتة الدولي، وذلك بعد اعتماد تصميم الخلطة الإسفلتية وإجراء الاختبارات المعملية اللازمة عليها والتأكد من تناسبها مع المواصفات القياسية العالمية .

وبحسب بيان مطار مصراتة الدولي، فسيتم فور الانتهاء من رصف هذه المرحلة تنفيذ باقي مراحل الرصف للأجزاء الأخرى من المهبط وأعمال التخطيط والطلاء، وسيساهم هذا المشروع في تطوير أحد أهم مرافق المطار الرئيسية؛ ليكون جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية حسب المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة والمعتمدة دوليا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا