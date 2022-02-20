لن نسمح باستمرار مجلس الدولة والنواب

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن آمر ما يسمى “لواء الصمود” والمدرج على قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، صلاح بادي. رفضه رفضًا قاطعًا قرار البرلمان بتشكيل حكومة موازية بقيادة باشاغا .

وأوضح المدعو بادي أنه يرفض مايفعله بعض المتعطشون للحكم من عقد صفقات وتحالفات مع الأعداء ولن نقبل ولن نسمح بذلك. في إشارة إلى إلى رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا .

وطالب حكومة الوحدة الوطنية بتعديل وتصحيح مسارها بتعديل وزاري وإقصاء من عليهم شبهات فساد .

وكشف المدعو بادي أنه لا يعترف بالبرلمان ولا مجلس الدولة ونعتبرهما أجساما سياسة منتهيه. وهي سبب إيصال ليبيا لما عليه من حالة تشظي واحتلال.

وناشد من اسماهم بثوار ليبيا الخروج والالتفاف على قيادة موحده لإعادة هيبة وقيادة الدولة من جديد .

وقال نبشر الليبيين أننا بصدد تشكيل قيادة عليا لثوار ليبيا قريبًا في عاصمتنا طرابلس. ولن نسمح باستمرار مجلس الدولة والنواب وكل من يعارض إرادة الشعب في الذهاب لانتخابات .

وذكر أن كل من يعترف بالأجسام السياسية منتهية الصلاحية سنعتبره عـدو لنا، وعلى كل أحرار ليبيا الخروج وإسقاط كل الأجسام السياسية الموجودة ومحاربتها ولو بالكلمة .