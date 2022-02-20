بويصير: إذا غزت روسيا أوكرانيا قد ينقطع عن ليبيا القمح

قال الكاتب الصحفي، محمد بويصير، إن أوروبا على شفا الحرب، ذلك أن بوتين يريد أن يعيد النظام العالمى إلى ما كان عليه قبل سقوط المعسكر السوفيتى عام 1990، وصحيح انها ستبدأ باوكرانيا ولكنها مرشحه وحسب كثير من القادة الأوروبيون للانتشار فى السهول الشرقية بالقارة.

بويصير وفي منشور له على فيسبوك كتب: روسيا تعد لأكبر هجوم شاهدته أوروبا منذ عام 1945، كما قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، وليبيا ليست بعيده عن أوروبا، بل هى من تخومها القريبة جدًا لسواحلها الجنوبية، لذلك فإن دخولنا داخل حيز العمليات، أو على الاقل تأثيراتها العسكرية والاقتصادية أمر لا نقاش فيه”.

وتابع قائلاً: “السؤال اليوم ، ألا يستوجب ذلك تجميد الخلافات الطفولية بين أطراف العملية السياسية ومحاولة العمل المشترك من أجل إعداد البلاد لهذا الخطر الداهم، أليست هذه هى واجبات الوطنية إن وجدت، مهام كثيرة، أمام الليبيين فى هذه الأيام، تبدأ من تأثير انقطاع الإمداد بالقمح الذى نستورده من أوكرانيا، الى احتمالات مصادرة إنتاج البلاد من الوقود إن احتاج المجهود الحربى لذلك، وصولاً الى ترتيبات الدفاع المدنى وخطر تحرك حلفاء روسيا المحليين للاستيلاء على السلطة” وفق قوله.