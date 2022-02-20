الشكشاك: بحثنا مع «العفو الدولية» حماية حقوق الإنسان في تاورغاء

التقي أمس السبت “عبدالرحمن الشكشاك” رئيس المجلس المحلي بمقر المجلس بتاورغاء مع “حسين بيومي” الباحت المختص بالملف الليبي ضمن برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدي المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية ، و “دوناتيلا روفيرا” كبيرة مستشاري الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية.

تعلق هذا اللقاء بعمل المنظمة في مجال حماية حقوق الإنسان في ليبيا ، وتم خلال هدا اللقاء مناقشة قضايا تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، و دور المجتمع المدني في دعم السلطات الليبية في هدا الشأن، بحسب بيان مجلس تاورغاء.