رئيس البرلمان الجزائري: ملتزمون بمرافقة ليبيا للخروج من أزمتها

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس السبت رئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي.

صالح بحث مع نظيره الجزائري سبل التعاون الثنائي والارتقاء به، واستعرض مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش أشغال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي الذي انعقد السبت بمقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة

ومن جانبه، جدد رئيس المجلس الشعبي الجزائري، لرئيس مجلس النواب التزام الجزائر بمرافقة ليبيا، من أجل الخروج من أزمتها وفق مقاربة قائمة على الحوار والمصالحة الوطنية.

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