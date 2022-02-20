“وليامز” تدعو القوى السياسية لتوسيع دائرة التوافق

شددت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز على ضرورة أن تسعى مختلف القوى السياسية الليبية إلى تحقيق أوسع توافق ممكن، من خلال عملية شاملة وشفافة.

جاء ذلك في بيان لوليامز، عقب لقائها أمس السبت عضوَي المجلس الأعلى للدولة بلقاسم اقزيط وعبد الله جوان، بحثا فيه الوضع السياسي الحالي، وجددت من خلاله دعوتها لجميع الأطراف الفاعلة للاستمرار في التركيز على العملية الانتخابية وفقًا لمطلب الشعب الليبي والحفاظ على الهدوء القائم في البلاد، وفق قولها.

جدير بالذكر أن الناطق باسم الحكومة محمد احمودة اتهم وليامز بالانحياز لطرف سياسي مُعيّن، والتخلي عن دعم خارطة الطريق المعتمدة في جنيف، عقب رفضه تسليم السلطة للحكومة التي أقرها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية