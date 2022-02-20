انتشال جثتين من غرفة تفتيش النهر الصناعي شرقي طرابلس – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن النواحي الأربع من انتشال جثتين مجهولتي الهوية، وذلك من غرفة تفتيش النهر الصناعي في سوق الخميس إمسيحل. الواقعة شرقي طرابلس بحوالي 53 كم، ويشار إليها بسوق الخميس طرابلس لتمييزها عن سوق الخميس الخمس.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الأحد، إنها تلقت بلاغًا من نيابة سوق الخميس إمسيحل. عن احتمال وجود بقايا آدمية داخل غرفة تفتيش النهر.

وأشارت الداخلية إلى توجه فرق إدارة البحث عن الرفات للموقع، حيث تأكدت من البلاغ بحضور النيابة.

ولفتت الداخلية إلى انتشال جثتين مجهولتي الهوية من غرفة التفتيش.