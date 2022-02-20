ليبيا الان

انتشال جثتين من غرفة تفتيش النهر الصناعي شرقي طرابلس – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن النواحي الأربع من انتشال جثتين مجهولتي الهوية، وذلك من غرفة تفتيش النهر الصناعي في سوق الخميس إمسيحل. الواقعة شرقي طرابلس بحوالي 53 كم، ويشار إليها بسوق الخميس طرابلس لتمييزها عن سوق الخميس الخمس.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الأحد، إنها تلقت بلاغًا من نيابة سوق الخميس إمسيحل. عن احتمال وجود بقايا آدمية داخل غرفة تفتيش النهر.

وأشارت الداخلية إلى توجه فرق إدارة البحث عن الرفات للموقع، حيث تأكدت من البلاغ بحضور النيابة.

ولفتت الداخلية إلى انتشال جثتين مجهولتي الهوية من غرفة التفتيش.

 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك