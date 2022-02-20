“الشكشاك” يبحث ملف حقوق الإنسان مع منظمة العفو الدولية

بحث رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، رفقة كبيرة مستشاري الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية “دوناتيلا روفيرا” القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

وناقش الاجتماع الذي عُقد السبت بمقر المجلس بتاورغاء، وحضره الباحث المختص بالملف الليبي ضمن برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية “حسين بيومي”، قضايا تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودور المجتمع المدني في دعم السلطات الليبية في هذا الشأن.

وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت ملف حقوق الإنسان في تقريرها الأخير حول ليبيا، مشيرة لاحتجاز آلاف الأشخاص تعسفياً بدون محاكمة، واستمرار عمليات الاختطاف بناءً على الانتماء السياسي أو المناطقي أو القبلي، وممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية.

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