البرلمان العربي يناقش أربع عشرة قضية في مؤتمره الرابع منها الملف الليبي

اختتمت أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي الذي شارك فيه رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح .

وطرح رؤساء البرلمانات العربية خلال المؤتمر رؤية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن، ليصار اعتمادها خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على هامش القمة الحادية والثلاثين التي ستعقد بالجمهورية الجزائرية.

كما أصدر البرلمان العربي في ختام أعمال المؤتمر بيانا تضمن مجموعة من الثوابت والمحددات للموقف العربي تجاه أربع عشرة قضية تمثل القاسم المشترك بين التحديات والأزمات التي تواجه العالم العربي، ومنها الملف الليبي.

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