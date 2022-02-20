لا تراجع عن التعديل الـ11 للإعلان الدستوري المنظم للهيكل السياسي للدولة – أخبار ليبيا 24 – ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الأحد، أنه “لا مجال للتراجع عن التعديل الحادي عشر الذي ينظم الهيكل السياسي للدولة الليبية”؛ في إشارة إلى تعديل الإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب في 26 نوفمبر 2018.

وجاء ذلك في بيان مقتضب نشره اللافي على صفحته الرسمية بـ فيسبوك، اليوم الأحد.

ونصت المادة الأولى من التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري على أن “يضمن الاتفاق السياسي المعدل وفقًا لما تم الاتفاق عليه. بتكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، استنادًا إلى الإعلان الدستوري”.

وتنص المادة الثانية من التعديل ذاته على أن “يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره. ويلغى كل حكم يخالفه، ولا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبل. ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري، وينشر في الجريدة الرسمية”.

يأتي تصريح اللافي، في ظل تصاعد الأزمة السياسية في ليبيا. إثر تكليف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة. ورفض الأخير تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وكان قد بارك اللافي في احتفال مدينة الزاوية بذكرى ثورة فبراير تقارب الليبيين بعد سنوات من الاقتتال والقطيعة والتي ظننا أنها ستذهب ببلادنا للانقسام.