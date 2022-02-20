تنتوش: قرارات الدبيبة قرارات سريعة من حكومة تسيير أعمال لا يجوز لها التوسع في الإنفاق

قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، إن قرارات عبد الحميد الدبيبة قرارات سريعة من حكومة تسيير أعمال لا يجوز لها التوسع في الإنفاق.

ولفت تنتوش في تصريحات صحفية إلى أن هناك مراسلة تحد من توسع الحكومة في الصرف.

وأفاد أن رئاسة البرلمان وجهت فيما سبق خطابا لرئيس الحكومة ومحافظ المصرف المركزي بعدم التوسع في الإنفاق، واقتصار ذلك في الباب الأول والرابع الخاصين بالمرتبات والتنمية فقط، إلى حين صدور قرار من البرلمان بالصرف وفق آلية معينة.

وأضاف أنه يجوز لرئيس أي حكومة اتخاذ قرارات مماثلة لما اتخذه ، موضحًا أنها تحتاج إلى ميزانية معتمدة وبرامج مقدمة للسلطة التشريعية، وأن يتوافق عليها من خلال ميزانية برامج وأهداف، والقرارات تُعد فورية وسريعة.

وتابع رئيس اللجنة: ”أرى أن التمدد الرأسي أفضل من الأفقي، بمعنى استكمال وبناء شقق سكنية وتقديمها للشباب أفضل من توزيع قطع أراضٍ في دولة لا تملك ملكية عامة، وأغلب وزاراتها وقطاعاتها العامة مؤجرة بآلاف الدنانير شهريا ولا تملك مباني عامة”.

وواصل تنتوش: ”لا نعلم هل تمت دراسة هذه القرارات، ومن الجهات التي قامت بالدراسة، وما القيمة المالية التي بنيت عليها”.