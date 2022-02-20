أبو جناح: لابد من معالجة ملف المرتبات المتوقفة للعاملين بقطاع الكهرباء

عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة، اليوم الأحد، اجتماعها الأول، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة.

وحضر هذا الاجتماع، كلاً من أعضاء الجمعية ،وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة.

واستعرض أبوجناح، خلال الاجتماع، الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخدت من صحة الانعقاد وتثبيت نصابه.

وقد تضمن الاجتماع، مناقشة عدة بنود في جدول الأعمال، من بينها تقديم تقارير بنشاط كلاً من الشركة وهيئة المراقبة ومجلس الإدارة لعام 2021م.

وعلى نحو متصل، خرج الاجتماع بعدة توصيات أهمها تقرير بعض الاجتماعات مع الشركات التابعة وبحث سبل إجراء الإصلاحات للأوضاع القانونية والإدارية والمالية لتلك الشركات وعلاقاتها بالشركة القابضة.

كما قرر الاجتماع، إجراء زيارة من الجمعية العمومية للشركة إلى الشركات التابعة لها في مدينة بنغازي استجابًة لمقتضيات توحيد المؤسسة وإنجاح أعمالها.

من جانبه أكد أبوجناح، أهمية توحيد الشركة القابضة للمؤسسات ووضعها في الإطار الصحيح.

وشدد على ضرورة معالجة ملف المرتبات المتوقفة للعاملين بالقطاع، ودعوة الشركات لتقديم عرض خاص بالخطة التطويرية لقطاع الشركة القابضة والشركات التابعة لها خلال أسبوعين من تاريخه.

كما قرر الاجتماع، تكليف مجلس الإدارة الحالي بتسيير أعمال مجلس إدارة الشركة القابضة، كما تم تسمية أمين سر للجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة.