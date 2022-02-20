انتشال جثتين من غرفة تفتيش بمنطقة سوق الخميس امسيحل

تمكنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اليوم الأحد، من انتشال جثتين مجهولتي الهوية داخل غرفة تفتيش تابعة لمسار النهر الصناعي.

وأوضحت الهيئة أن فرقها تحركت بناءً على بلاغ وارد للهيئة من نيابة سوق الخميس امسيحل، عن احتمال وجود بقايا آدمية داخل غرفة تفتيش النهر، مشيرة إلى أن عملية الانتشال تمت بحضور النيابة العامة.

يُذكر أن الهيئة سبق لها انتشال عشرات الجثث في محيط المنطقة المحاذية لمدينة ترهونة، ولم تعرف بعد هوية الجثث المنتشلة حديثاً أو أسباب مقتلهم في منطقة كانت محور اشتباكات عسكرية عنيفة في وقت سابق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية