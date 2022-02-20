الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأحد، تفاصيل مبادرة رئيسها عبدالحميد الدبيبة التي أعلنها في كلمته خلال الاحفتال الرسمي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير التي أقيمت مساء الجمعة، بشأن توزيع 100 ألف شقة على الشباب ومنحهم قروضًا لاستكمالها، وكذلك توزيع قطع الأراضي على الشباب في مختلف أنحاء ليبيا.

وطمأن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة خلال مؤتمر صحفي رفقة عدد من الوزراء، المواطنين الذين لديهم تخصيص في شقق سكنية غير مكتملة «أنها غير مشمولة بمبادرة رئيس الحكومة بشأن توزيع 100 ألف شقة».

الإدارة التنفيذية لمبادرة الدبيبة بشأن القروض

وأكد جمعة أن الوحدات السكنية المستهدفة بمبادرة رئيس الحكومة، «هي المتوقفة منذ 10 سنوات ولم تخصص سابقًا»، وأن وزارة الشباب عملت على تحديد قطع الأراضي التي ستوزع على الشباب بمختلف المدن، منوهًا بأن مصرف الادخار والاستثمار العقاري «سيكون الإدارة التنفيذية لمبادرة رئيس الحكومة بشأن القروض».

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كما أكد جمعة أن «الشروط المطلوبة وكيفية استقطاع قيمة القرض سيعلن عنها مصرف الادخار في المدة المقبلة». كما أكد على أن «كل قروض مبادرة رئيس الحكومة خالية من الفوائد الربوية».

المرحلة الأولى لتوزيع الشقق تستهدف 25 ألف مستفيد

وأضاف وزير الشباب فتح الله الزني أنه جرى الاتفاق على إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الحكومة لإسكان الشباب والأسر المحتاجة، مؤكدًا أنها «تستهدف 25 ألف مستفيد، وستكون الأولوية للفئات الأشد احتياجًا فيما يتعلق بالشقق السكنية».

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، إن المصرف سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة التسجيل الإلكتروني في مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن القروض السكنية.

قطع الأراضي المستهدف توزيعها بالمرحلة الأولى للمبادرة

ونوه وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي بإطلاق المنصة الإلكترونية للتسجيل في مبادرة رئيس الحكومة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض السكنية يوم الأحد المقبل، موضحًا أن المرحلة الأولى ستشمل توزيع 1500 قطعة أرض في المنطقة الشرقية و3500 في المنطقة الجنوبية، و3500 بالمنطقتين الغربية والوسطى.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الجمعة، البدء في توزيع 50 ألف قطعة أرض و100 ألف شقة وقروض سكنية للشباب وتوفير التأمين الصحي لكل الليبيين، وذلك خلال كلمته في الاحتفال الرسمي بذكرى الثورة الذي أقيم بميدان الشهداء في طرابلس.