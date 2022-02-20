انتشال جثتين من غرفة تفتيش النهر الصناعي بسوق الخميس طرابلس

العنوان-طرابلس

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن النواحي الأربع من انتشال جثتين مجهولتي الهوية، من غرفة تفتيش النهر الصناعي في سوق الخميس إمسيحل. التي تبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 53 كم، ويشار إليها بسوق الخميس طرابلس لتمييزها عن سوق الخميس الخمس.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إنها تلقت بلاغًا من نيابة سوق الخميس إمسيحل، عن احتمال وجود بقايا آدمية داخل غرفة تفتيش النهر، مؤكدة توجه فرق إدارة البحث عن الرفات للموقع، حيث تأكدت من البلاغ بحضور النيابة.

ولفتت الداخلية إلى انتشال جثتين مجهولتي الهوية من غرفة التفتيش، مشيرة إلى أن العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة.