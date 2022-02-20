الزغيد: التعديل الـ 12 للإعلان الدستوري يضمن كل ما تم الاتفاق عليه بين مجلسي النواب والدولة

قال عضو مجلس النواب ابراهيم الزغيد إن الحكومة التي بالفعل تم انتخابها من مجلس النواب وأخذت شرعيتها من المجلس هي عكس حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي جاءت به ما يسمى مجموعة الـ 75 التي جمعتهم بعثة الأمم المتحدة.

الزغيد أشار في تصريحات خاصة بقناتنا، إلى أنه تم تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لإعداد خارطة طريق، وتوصلوا لاتفاق وباركوا تشكيل حكومة جديدة، وأعطى مجلس النواب من خلال حضور باشاغا لمجلس النواب في طبرق وأخذ الشرعية منه، وبعدما قدم مشروعه وأتاح له الفرصة لتشكيل حكومته وتقسيم الحكومة والوزارات بين هذه الاقاليم الثلاث بالتساوي.

وأضاف: “وجدنا في هذه الظروف في مجلس النواب بهذه المرحلة أن نلم شمل الليبيين ولا بد أن نحاول قدر الإمكان أن نلتقي مع مجلس الدولة في نقطه مهمة من خلال تشكيل لجنتي مجلسي النواب والدولة تم إعداد خارطة الطريق، واتفقنا على عدة نقاط مهمة وباركوا تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا ودعموه 40، وتم الاتفاق والتعديل الدستوري 12”.

وأعرب عن أسفه إزاء ظهور رئيس مجلس الدولة خالد المشري بعد الاتفاق وإصدار بيان بأنه في حل من هذه الأمور، وأنه غير راضٍ عن تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أنه لديه معلومات تفيد بوجود أعضاء من مجلس الدولة منزعجين من تصريحاته.

وأكد على أن ضمانات خارطة الطريق والاتفاقيات هو التعديل الـ 12 للإعلان الدستوري الذي يضمن كل ما تم الاتفاق عليه بين المجلسين.

أما فيما يتعلق بمشروع فتحي باشاغا فعلق قائلًا: “الدفاع والأمن هذه النقطة المهمة، وسنقف معه في مجلس النواب لتنفيذه، دعم كافة أنشطة 5+5 والعمل معها بشكل وثيق”، بحسب قوله.