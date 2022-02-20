رئيس ديوان مجلس النواب يحصد جائزة التميز من الاتحاد البرلماني العربي

كرم الاتحاد البرلماني العربي رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل.

ومنح الاتحاد الفضيل جائزة التميز البرلماني العربي عن فئة الأُمناء العامين في البرلمانات والمجالس العربية الأعضاء.

وجاء ذلك التكريم بحضور رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، حيث تُمنح هذه الجائزة وفق معايير مواكبة التطور البرلماني الفاعل وتطوير الأداء المهني بما يتوافق مع حقول المعرفة البرلمانية.

وأقيم حفل توزيع جوائز التميز البرلماني العربي بمناسبة اختتام المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة.