الزبيدي: محاولة الدبيبة التمسك بالحكم في الفترة الحالية مجرد محاولات شبيهة بما فعله السراج

ليبيا – قال أستاذ القانون محمد الزبيدي إن إجراء الانتخابات حسب خارطة الطريق التي أعلن عنها عبد الحميد الدبيبة غير ممكن، خاصة أن الأمر هو من اختصاص السلطة التشريعية.

الزبيدي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت أوضح أن تكليف وزارة العدل بمهام من اختصاص السلطة التشريعية هو تجاوز للاختصاصات ولا يجوز من الناحية الاقتصادية.

وبين أن حكومة الدبيبة كانت أحد الأسباب التي أدت إلى تأجيل الانتخابات، خاصة أن المفوضية أكدت ما تعرضت له من ضغوط من المليشيات والحكومة في وقت سابق، إضافة لمخالفته للاتفاق السياسي وترشحه للانتخابات.

وأوضح أن محاولة الدبيبة التمسك بالحكم في الفترة الحالية، هي مجرد محاولات شبيهة بما فعله السراج في وقت سابق، وأنه في نهاية المطاف سيسلم السلطة، خاصة في ظل التوافق على حكومة باشاآغا.

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