البرلمان العربي يدعم خطوات البرلمان الليبي ويدعو لخروج القوات الأجنبية

أقر المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، في ختام اجتماعه أمس بجامعة الدول العربية في القاهرة، وثيقة تحت عنوان: رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن.

وأكد رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، في مؤتمر صحفي ضرورة وضع استراتيجية عربية للتصدي للتدخلات الخارجية التي تؤثر على استقرار الدول العربية.

وفي الشأن الليبي جدد البرلمان العربي تأييده للشرعية الليبية، وخطوات البرلمان لأنه ممثل الشرعية، مشددا على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية، وإيجاد حل ليبي خالص للأزمة السياسية.

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