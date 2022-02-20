السيسي يؤكد أهمية تدعيم التواصل البرلماني بين الدول العربية يساهم في توحيد الصف

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أهمية تدعيم التواصل البرلماني بين الدول العربية خلال المرحلة الحالية يساهم في تبادل الخبرات وتعزيز وحدة الصف والتكاتف العربي بحسب بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية .

وأوضح السيسي خلال لقائه مع رؤساء البرلمانات العربية أن انعقاد هذه الدورة من مؤتمر البرلمان العربي تحت عنوان “دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي” إنما يُجسد المسئولية القومية الكبيرة التي تقع على عاتق البرلمانيين العرب في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الأمة العربية.