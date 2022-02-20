القماطي: تغيير الحكومة سيقتل حلم الليبيين في بناء الدولة

وصف رئيس حزب التغيير، جمعة القماطي، تكليف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة بـ”تقاسم الغنيمة” مع مجلس الدولة بغرض الاستمرار في مناصبهم لسنوات أخرى.

وقال القماطي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” ‏بداية حل الأزمة في ‎ليبيا هو تحديد موعد قطعي لانتخابات في هذا العام 2022، وهذا هو مطلب الحراك الشعبي المتزايد، والانتخابات ستقود الى حكومة جديدة”.

وأضاف أن استخدام مجلسي النواب والدولة تغيير الحكومة (تقاسم الغنيمة) لغرض الاستمرار في مقاعدهم لسنوات أخرى، فسيقتل حلم الليبيين في بناء الدولة”.