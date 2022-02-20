ليبيا الان

وليامز تلتقي أعضاء من مجلس الدولة وتشدد على توسيع دائرة التوافق

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

شددت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، على ضرورة أن تسعى مختلف القوى السياسية الليبية إلى تحقيق أوسع توافق ممكن، من خلال عملية شاملة وشفافة.

وبحث وليامز خلال لقائها عضوَي المجلس الأعلى للدولة بلقاسم اقزيط وعبد الله جوان الوضع السياسي الحالي.

 وجددت وليامز من خلال اللقاء دعوتها لجميع الأطراف الفاعلة للاستمرار في التركيز على العملية الانتخابية. وفقًا لمطلب الشعب الليبي والحفاظ على الهدوء القائم في البلاد.

وكان قد اتهم الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، المبعوثة الأممية بالانحياز للأطراف السياسية التي لا تريد الانتخابات.

 

 


Post Views:
80

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك