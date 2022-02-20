تقرير جنوب إفريقي يكشف جانبًا مظلمًا للهجرة غير الشرعية في ليبيا

ليبيا- نقل موقع “بريفلي” الإخباري الجنوب إفريقي تجربة سيدة نيجيرية شابة انتهت رحلتها إلى ليبيا بهدف الهجرة غير الشرعية منها إلى أوروبا نهاية غير متوقعة.

تقرير مقتضب للموقع تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه السيدة التي عادت مؤخرًا إلى بلادها عبر رحلة إجلاء عاجلة لتعمل في تصفيف الشعر تعرضت لصدمة نفسية كبيرة حينما وجدت نفسها في ليبيا أمام واقع مفاده العمل في الدعارة في أحد البيوت المخصصة لذلك.

وأضافت السيدة أنها تلقت أجرًا مقداره 65 راندًا جنوب إفريقيا أي 4 دولارات و30 سنتا عن كل فترة قصيرة من ممارسة الجنس معها، مشيرة إلى أنها وصلت إلى ليبيا ليلًا، وهناك تم إخبارها إنها يجب أن تعمل كداعرة، فيما تم فتح سجل بعدد العملاء الذين يمارسون معها الفحشاء.

ترجمة المرصد – خاص

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