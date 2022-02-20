الكوادر الطبية في زليتن يحتجون لتعديل مرتباتهم

طالب عدد من العناصر الإدارية والخدمية والتسييرية بالقطاع الصحي في مدينة زليتن، خلال وقفة احتجاجية بتعديل مرتباتهم أسوة بزملائهم في المهن الطبية والطبية المساعدة.

هذا واستنكر المحتجون خلال وقفتهم تهميش الجهات التشريعية والتنفيذية بالدولة لمطالبهم، داعين الجهات المسؤولة في الدولة الى إدارج العناصر التسييرية والإدارية والخدمية بقطاع الصحة في زليتن ضمن القرار (885) الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة بشأن العاملين في قطاع الصحة.

وشدد المحتجون على تسوية المرتبات الوظيفية لكافة القطاعات الحكومية تحت جدول مرتبات موحد من قبل الجهات، محملين المسؤولية الكاملة القانونية والأخلاقية وما يترتب عليها إلى الجهات التشريعية والتنفيذية للدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا