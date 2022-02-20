القروض بقيمة 150 ألف دينار – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، أن القروض ستكون بقيمة 150,000 الف دينار و تستهدف المبادرة 25 الف مستفيد.

وكانت قد أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، أن التسجيل في مبادرة رئيس الحكومة ستكون عبر منصة إلكترونية ستطلق الأحد القادم.

وستشمل المرحلة الأولى توزيع 1500 قطعة أرض في المنطقة الشرقية و3500 في المنطقة الجنوبية، و3500 بالمنطقتين الغربية والوسطى.

من جانبه قال وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، فتح الله الزني. أنه جرى الاتفاق على إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الحكومة لإسكان الشباب والأسر المحتاجة.

وأوضح الزني في مؤتمر صحفي ضم عددا من وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد. أن الوحدات السكنية المستهدفة بمبادرة رئيس الحكومة، هي المتوقفة منذ 10 سنوات ولم تخصص سابقا.