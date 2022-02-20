أوغلو: تركيا اليوم تدعم كل ليبيا لأننا انتهينا من مسألة الحرب.. وهناك تقبل في الداخل الليبي للتغيير السياسي

ليبيا – اعتبر السياسي التركي فراس أوغلو أن السياسيين في الداخل الليبي بدأوا يجيدون اللعبة السياسية الدولية على الأقل وهذا يعني أن هناك ما سيستفيدون منه.

أوغلو قال خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن اللعبة الديمقراطية هكذا فالكل يسعى للتشبث بحقوقه في الفوز والبقاء في سلطة الحكم للمدة التي يسمح له الدستور، وهذه اللعبة مقبولة. منوهًا إلى أن كيفية التعامل مع السياسيين الليبيين وفق التشريعات والتعديلات سيكون لها دور أكثر لزومًا في المستقبل القريب.

وتابع: “أظن التحول مهم في المشهد، تركيا بدأت تقول الدعم كل ليبيا لأننا انتهينا من مسألة الحرب، ما زالت هناك نقطة مهمة وخطيرة وهي عدم اندماج المؤسسات بشكل كامل! ما زالت القوى العسكرية في الشرق والغرب منفصلتين ولا يوجد توحد، ولكن أظن الخطى السياسية بدأت تتغير بشكل واضح، كزيارة السفير التركي للشرق الليبي، هذه رسالة مهمة جدًا تعطيك انطباعًا أن هناك تغيرًا وتقبلًا في الداخل الليبي من الناحية السياسية، وهناك توافق دولي بينهم في الملف الليبي وهذا سيؤثر إيجابيًا على الملف الليبي”.

ورأى أن تركيا لا يمكن أن تقف في الوضع الحالي موقفًا مغايرًا عن الجميع أو معاكسًا؛ لأن هذا سيضر بالمصالح التركية والليبية.

وأشار إلى أنه إذا استطاع فتحي باشاآغا انشاء حكومة بنجاح ويتم التوافق عليهم بشكل كبير ربما يغير في المشهد السياسي في الداخل والخارج الليبي، معتبرًا أنه ما زال للدبيبة بعض التواجد والقوى السياسية والأوراق التي يستفيد منها.

كما اعتقد أن بعض الدول سيكون لها قرارات واضحة وحازمة، إما أن تدعم الحكومة الجديدة أو السابقة؛ لأنه لا يمكن أن تتعامل مع حكومتين متوازيتين.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ ما متابعتك لتعاطي المجتمع الدولي مع الملف الليبي ومع كل المستجدات على الساحة؟

المجتمع الدولي أظن معروف وفق خارطة الطريق التي كانت تسير بها، وربما هذه النقطة التي يستفيد منها الدبيبة تسليم الحكومة المؤقتة لحكومة منتخبة من الشعب الليبي مباشرة، وبالرصد للمجتمع الدولي لا يوجد رفض واضح وحقيقي بالنسبة لما يحصل في ليبيا.

تصريحات الرئيس التركي الذي قال إن الكل مناسب لتركيا ولكن نحن نفضل أن تكون هناك انتخابات مباشرة وهذه ستكون أفضل بالنسبة لليبيا! لأنها لن تكون حكومة مؤقتة وستقوم بصلاحيات متعددة هنا وهناك، أظن أن الضعف في المجتمع الدولي وتحديدًا مؤسسة المجتمع الدولي التي بدأت تغير من المصطلحات التي تستخدمها، من نريد أن تكون انتخابات وعدم تأجيلها إلى ممكن أن يتم تأجيلها ونتمنى ألا تتأخر.

موقف الأمم المتحدة ليس كالسابق، حتى مواقف وليامز كانت أكثر وضوحًا وحدة في مصطلحاتها وكلماتها نجد الآن تماهي مع المواقف الداخلية الليبية بسبب عدم العودة للمربع الأول، وأظن هذا ما يستخدمه كل السياسيين في ليبيا ولا ننسى أن هناك تنافس مصالح في بعض الدول وإن تغيرت الملامح، الزيارات من مجلس النواب الليبي لتركيا ومصر بدأت الأمور تلين وهذا يعطي نوعًا من التراخي في بعض القرارات، وأوضح مثال عدم قيام الانتخابات في موعدها رغم الضخ الإعلامي الكبير الذي كان موجودًا.

السياسيون في الداخل الليبي بدأوا يجيدون اللعبة السياسية الدولية على الأقل، وهذا يعني أن لدي ما ستستفيدون منه هذا الخطاب للمجتمع الدولي والدول الفاعلة في الملف الليبي، وهذا سيكون له تأثير على القرارات، حتى الولايات المتحدة الأمريكية الآن انشغالاتها بدأت مختلفة وهذا ما يخفف الضغط.

اللعبة الديمقراطية هكذا الكل يسعى للتشبث بحقوقه في الفوز والبقاء في سلطة الحكم للمدة التي يسمح له الدستور وهذه اللعبة مقبولة، كيفية التعامل مع السياسيين الليبيين وفق التشريعات والتعديلات سيكون لها دور أكثر لزومًا في المستقبل القريب.

س/ الانفتاح التركي على جميع الأطراف داخل ليبيا، ما دلالاته وانعكاساته على المشهد؟

أظن التحول مهم في المشهد، تركيا بدأت تقول الدعم كل ليبيا لأننا انتهينا من مسألة الحرب، ما زالت هناك نقطة مهمة وخطيرة وهي عدم اندماج المؤسسات بشكل كامل، ما زالت القوى العسكرية في الشرق والغرب منفصلتين ولا يوجد توحد، ولكن أظن الخطى السياسية بدأت تتغير بشكل واضح، كزيارة السفير التركي للشرق الليبي هذه رسالة مهمة جدًا تعطيك انطباعًا أن هناك تغيرًا وتقبلًا في الداخل الليبي من الناحية السياسية وهناك توافق دولي بينهم في الملف الليبي وهذا سيؤثر إيجابيًا على الملف الليبي تركيا لا يمكن أن تقف في الوضع الحالي موقفًا مغايرًا عن الجميع أو معاكس لأن هذا سيضر بالمصالح التركية والليبية.

باشاآغا إذا استطاع بنجاح إنشاء الحكومة التي كُلف بها بأعضاء يتم التوافق عليهم بشكل كبير ربما يغير في المشهد السياسي في الداخل والخارج الليبي. ما زال للدبيبة بعض التواجد والقوى السياسية والأوراق التي يستفيد منها.

س/ ما تعليقك على تعاطي المجتمع الدولي مع الحكومة الجديدة؟

أعتقد أن هناك مسارين أساسيين في مسألة التعاطي مع باشاآغا في مسألة تشكيله للحكومة، الأول نجاح باشاآغا بنفسه في إقناع الدول بزياراته، كان لديه زيارات اقليمية لبعض الدول، والآن إذا تم نجاحه في تشكيل الحكومة عليه إقناع هذه الدول والداخل الليبي كذلك، يجب أن تكون منسجمة معه، هذان المساران سيكونان مهمين وسيؤثر على الأمم المتحدة التي ستكون مرتبطة بالدول التي توافق وتدعم باشاآغا.

الدبيبة ممثل شرعي للآن أمام الدول ولا أحد ينكر هذا، كل الدول تتعامل مع الحكومة الليبية برئاسة الدبيبة وننتظر بعد التشكيل كيف سيكون الأمر، أظن أن بعض الدول سيكون لها قرارات واضحة وحازمة، إما أن تدعم الحكومة الجديدة أو السابقة؛ لأنه لا يمكن أن تتعامل مع حكومتين متوازيتين.

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