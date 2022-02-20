«أبو جناح» لـ«وفد النجيلة الغربية»: سأزور المنطقة للوقوف على احتياجاتها بشكل عاجل

استقبل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الأحد، وفد من أعيان منطقة النجيلة الغربية (سواني بن آدم )، للاستماع لمطالبهم والوقوف على احتياجاتهم.

واستعرض الوفد، خلال اللقاء، الوضع المعيشي الذي تمر بيه المنطقة ومستوى الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية.

كما ناقش الاجتماع، العديد من الأزمات التي تعاني منها البلدية من بينها انقطاع المياه وجفاف الآبار فيها، وأزمة الصرف الصحي، ومشاكل الطرق والبنية التحتية في المنطقة.

وطالب الوفد، بتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية، مثمنين الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية في سبيل توفير احتياجات معظم المدن والمناطق الليبية، مشيرين إلى أن مناطق ورشفانة تحتاج لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين بشكل عاجل.

ولفت الوفد، إلى أنهم بحاجة إلى عدة تجهيزات لاستكمال مستشفى النجيلة الغربية القروى.

من جانبه أشار أبوجناح، إلى ما عانته منطقة ورشفانة جراء الحروب، والضرر الذي طال المباني الإدارية والخدمية، موكداً أن الحكومة سوف تولي اهتمام بمعالجة والاهتمام بهذه القطاعات وبشكل جدي وفعال بما يساهم في إعادة الحياة وتخفيف من معاناة المواطنين، وأنها ستعمل على استكمال كافة المشروعات المتوقفة وجعلها ضمن خطة عودة الحياة لإحياء المشروعات التنموية في كافة ربوع ليبيا.

وأضاف أنه على استعداد تام للقيام بزيارة ميدانية للمنطقة رفقة وفد وزاري وبحضور مديري الأجهزة التنفيذية للوقوف على احتياجات المنطقة بشكل عاجل.