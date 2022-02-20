«نفوسة للعمليات النفطية»: الوضع الأمني ممتاز في مواقع الشركة

قال رئيس مجلس إدارة شركة نفوسة للعمليات النفطية محمد جمال الدين، إن الوضع الأمني ممتاز في مواقع الشركة، التي تعكف على تنفيذ برامجها للعام الجاري 2022، والاستعانة بالكفاءات الفنية بشركات القطاع، للإسهام في إنجاز الأعمال المطلوبة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، مع جمال الدين، بالإضافة إلى عضو لجنة إدارة الشركة إلياس العزابي، ومدير الإدارة المالية بالشركة علي تويجر، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة للاستكشاف والإنتاج أبوالقاسم شنقير، وفق بيان لمؤسسة النفط على «فيسبوك».
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ناقش الاجتماع، الذي عُقِد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، أنشطة الشركة الحالية وبرنامج عملها ومشاريعها المقترحة لسنة 2022 والصعوبات التي تعيق تنفيذها، إضافة إلى استعراض الميزانية المطلوبة لإنجاز هذه المشاريع، واستعراض عدد من الأمور الفنية المتعلقة بمشاريع الشركة.
من جانبه، أكد مصطفى صنع الله دعم مؤسسة النفط «اللامحدود» لشركة نفوسة في سبيل تحقيق كل مستهدفاتها وإنجاز مشاريعها التي تعول عليها المؤسسة لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
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