عادل جمعة: بدأنا فعليا بمبادرة التأمين الصحي للموظفين

كشف وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عادل جمعة، خلال مؤتمر صحفي عن شروط وآليات القروض السكنية، قائلا إن هذا القرار سيكون ضمن جملة من الإجراءات التي تسعى الحكومة لإصدارها، وتضمنت عددا من الملفات.

وأضاف جمعة أن أول تلك الملفات استهداف الموظفين العاملين بالدولة الليبية بأن يشملهم التأمين الصحي، وصدر تكليف بالبدء فعليًا في هذا الأمر.

وأشار إلى أن مبادرة القروض السكنية شُكلت لها لجنة لتكون الأداة التنفيذية لها، وستتضمن توزيع أراضي سكنية ووحدات سكنية جاهزة ولم يتم توزيعها.

وطمأن الوزير المواطنين الذين لديهم تخصيص في شقق سكنية غير مكتملة أنها غير مشمولة بمبادرة رئيس الحكومة بشأن توزيع 100 ألف شقة، منوها إلى أن وزارة التخطيط حددت مخططات لأراضي يتم توزيعها ولم يتم تنفيذها حتى الآن.

وأوضح جمعة أن المبادرة ستكون واقعا، ولن تكون حديث في خطاب ويذهب، مردفا: هذه الإجراءات سترى النور وستكون عملية ومنظمة وتصاحبها جملة من المستندات الدالة والتواصل معكم بشكل مباشر لوضع آلية سهلة التنفيذ.

ولفت إلى أن وزارة الشباب عملت على تحديد قطع الأراضي التي ستوزع على الشباب بمختلف المدن، وأن مصرف الادخار والاستثمار العقاري سيكون الإدارة التنفيذية لمبادرة رئيس الحكومة بشأن القروض، وسنبدأ بمبادرة رئيس الحكومة بشأن التأمين الصحي للموظفين من أعمار 55 إلى 65 سنة.