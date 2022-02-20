«الكبير» يستعرض الوضع المالي وتوحيد «المركزي» مع مسؤولين أميركيين

استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الوضع المالي وتوحيد إدارة المصرف في لقاء عبر تقنية الفيديو مع سفير الولايات المتحدة والمبعوث الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة الأميركية إريك ماير.

وأفاد منشور عبر صفحة المركزي على «فيسبوك»، بأن اللقاء الذي جرى اليوم الأحد، تناول الوضع الاقتصادي والمالي والإنفاق العام لسنة 2022، والتقدم الإيجابي في مشروع توحيد المصرف المركزي.

– الصديق الكبير يناقش مع وفد أميركي الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا

– اتصال هاتفي بين الصديق الكبير وسفيرة بريطانيا لبحث «مواضيع مشتركة»

– الكبير يطلع القائم بالأعمال المصري على مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي

– الصديق الكبير يبحث مع سفير مالطا القضايا ذات الاهتمام المشترك

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أجرى الصديق الكبير عدة مناقشات مع سفراء أجانب حول الوضع المالي وتوحيد إدارة المصرف المركزي، شملت السفير الإيطالي، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، والقائم بالأعمال المصري، السفير تامر مصطفى، وسفير مالطا تشارلز صليبا.