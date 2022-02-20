الإرهابي بادي: لن نسمح باستمرار مجلسي الدولة والنواب

أعلن آمر ما يسمى “لواء الصمود” والمدرج على قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، الإرهابي صلاح بادي. رفضه رفضًا قاطعًا قرار البرلمان بتشكيل حكومة موازية بقيادة فتحي باشاغا.

وأوضح المدعو بادي أنه “يرفض مايفعله بعض المتعطشون للحكم من عقد صفقات وتحالفات مع الأعداء ولن نقبل ولن نسمح بذلك”، بحسب قوله.

وطالب حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية بتعديل وتصحيح مسارها بتعديل وزاري وإقصاء من عليهم شبهات فساد .

وكشف المدعو بادي أنه “لا يعترف بالبرلمان ولا مجلس الدولة ونعتبرهما أجساما سياسة منتهية، وهي سبب إيصال ليبيا لما عليه من حالة تشظي واحتلال”.

وناشد من اسماهم بثوار ليبيا الخروج والالتفاف على قيادة موحده لإعادة هيبة وقيادة الدولة من جديد .

وقال نبشر الليبيين أننا “بصدد تشكيل قيادة عليا لثوار ليبيا قريبًا في عاصمتنا طرابلس. ولن نسمح باستمرار مجلس الدولة والنواب وكل من يعارض إرادة الشعب في الذهاب لانتخابات”.

وذكر أن كل من “يعترف بالأجسام السياسية منتهية الصلاحية سنعتبره عـدو لنا، وعلى كل أحرار ليبيا الخروج وإسقاط كل الأجسام السياسية الموجودة ومحاربتها ولو بالكلمة”.