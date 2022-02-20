غولة: 150 ألف دينار للشخص ضمن مبادرة الحكومة للقروض

أكد رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار امحمد غولة خلال مؤتمر إعلان شروط وآليات مبادرة الحكومة للقروض السكنية، اليوم الأحد، أنه سيتم توزيع نقود في حدود 150 ألف دينار للشخص وفقا لضوابط مجلس الوزراء.

ووعد غولة بأن المصرف سيبدأ خلال أسابيع في التسجيل إلكترونيا بمبادرة رئيس الوزراء بشأن السكن، وسيتم تجهيز عقود الأراضي المخصصة للبناء عليها.

وقال: سيكون لدينا وحدات سكنية على مختلف نطاق ليبيا ونباشر في تخصيصها للشباب والأسر المحتاجة، والمستهدفون بالمبادرة هم أسر الشهداء والمبتورين والشباب والأسر المحتاجة.