ليبيا الان

غولة: 150 ألف دينار للشخص ضمن مبادرة الحكومة للقروض

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار امحمد غولة خلال مؤتمر إعلان شروط وآليات مبادرة الحكومة للقروض السكنية، اليوم الأحد، أنه سيتم توزيع نقود في حدود 150 ألف دينار للشخص وفقا لضوابط مجلس الوزراء.

ووعد غولة بأن المصرف سيبدأ خلال أسابيع في التسجيل إلكترونيا بمبادرة رئيس الوزراء بشأن السكن، وسيتم تجهيز عقود الأراضي المخصصة للبناء عليها.

وقال: سيكون لدينا وحدات سكنية على مختلف نطاق ليبيا ونباشر في تخصيصها للشباب والأسر المحتاجة، والمستهدفون بالمبادرة هم أسر الشهداء والمبتورين والشباب والأسر المحتاجة.

 

الوسوم

ليبيا مصرف الادخار

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك