وليامز تجدد دعوتها إلى جميع الأطراف الفاعلة للاستمرار في التركيز على العملية الانتخابية

ليبيا – ناقشت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز أمس السبت مع عضوي مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط وعبد الله جوان الوضع السياسي الحالي.

وليامز وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شددت على ضرورة أن تسعى مختلف القوى السياسية الليبية إلى تحقيق أوسع توافق ممكن من خلال عملية شاملة وشفافة.

كما جددت دعوتها إلى جميع الأطراف الفاعلة للاستمرار في التركيز على العملية الانتخابية وفقًا لمطلب الشعب الليبي والحفاظ على الهدوء القائم في البلاد.

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