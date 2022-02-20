نقابة الصحفيين والإعلاميين – طرابلس في بيان لها: النقابة مستمرة في عملها إلى حين إجراء انتخابات يشارك فيها كل الصحفيين والإعلاميين

طرابلس 20 فبراير 2022 (وال) – قالت نقابة الصحفيين والإعلاميين – طرابلس – إنها النقابة الشرعية بموجب الاختيار الشرعي لمجلسها عام 2013 واستنادا الى قرار المجس الانتقالي بشأن استمرار النقابات ومجالسها على ما هي عليه الى حين اصدار قانون ينظم ذلك وإعادة بناءها.

ووفقا للبيان الذي تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه فأن النقابة ستلاحق كل من يحاول المساس بوجودها أو الالتفاف على القوانين والقرارات أمام القضاء ومكتب النائب العام، وأنها مستمرة في عملها ونشاطها وقبول العضويات وتسجيل الأعضاء وإصدار بطاقتهم الصحفية والمهنية واذن مزاولة المهنة إلى حين صدور قانون إعادة بناء النقابات وإجراء انتخابات حره نزيهة يشارك فيها كل الصحفيين والإعلاميين تحت اشراف مفوضية الانتخابات. (وال)

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