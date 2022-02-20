تنتوش : قرارات الدبيبة فورية وتحتاج ميزانية معتمدة

عد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش قرارات رئيس وزراء الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة قرارات سريعة من حكومة تسيير أعمال لا يجوز لها التوسع في الإنفاق، مبينا أن رئاسة البرلمان وجهت فيما سبق خطابا لرئيس الحكومة ومحافظ المصرف المركزي بعدم التوسع في الإنفاق، واقتصار ذلك في الباب الأول والرابع الخاصين بالمرتبات والتنمية فقط، إلى حين صدور قرار من البرلمان بالصرف وفق آلية معينة.

وأضاف تنتوش أن هذه القرارات تحتاج إلى ميزانية معتمدة وبرامج مقدمة للسلطة التشريعية، وأن يتوافق عليها من خلال ميزانية برامج وأهداف، والقرارات تعد فورية وسريعة، معلقا أنه يرى بأن التمدد الرأسي أفضل من الأفقي، بمعنى استكمال وبناء شقق سكنية وتقديمها للشباب أفضل من توزيع قطع أراض في دولة لا تملك ملكية عامة، وأغلب وزاراتها وقطاعاتها العامة مؤجرة بآلاف الدنانير شهريا ولا تملك مبان عامة.

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