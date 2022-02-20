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خلال 72 ساعة.. المستشفى الجامعي طرابلس: ارتفاع حالات التسمم إلى 115 حالة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلن المستشفى الجامعي طرابلس “استقبال 115 حالة تسمم غذائي، خلال 72 ساعة”.

وأوضح المستشفى الجامعي، في بيان،  أن “الحالات التي استلزم إيوائها بلغت 37 بينهما طفلان، إلى جانب تسجيل حالة وصلت متوفية”.

وأضاف البيان؛ أن “الحالات التي استقبلها اليوم الأحد بلغ عددها 35 حالة، استلزم إيواء 4 حالات ومغادرة الباقي بعد تلقيهم العلاج”.

وتابع المستشفى الجامعي، أن “قسم الإسعاف استقبل مساء الجمعة 19 حالة استلزم إيواء طفلين منها، والبقية قدمت لهم خدمة طبية وغادروا وحدة الملاحظة بالقسم”.

وذكر المستشفى الجامعي أنّه، “جرى استقبال 61 حالة يوم السبت، استلزم إيواء حالتين في وحدة العناية، وإيواء 21 حالة، وتسجيل حالة وصلت متوفية، وخروج الباقي”.

يشار إلى أن “مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أخذ عينات من كل الأطعمة المقدمة للمتسممين ستظهر نتائجها بعد 72 ساعة”، بحسب مدير مكتب الإعلام بالمركز محمد الزيات.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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