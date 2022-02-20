«التعليم» تتعهد بالإفراج عن الرواتب المتأخرة لمعلمي العقود

تعهد وزير التربية والتعليم المكلف الدكتور أحمد أبوخزام، اليوم الأحد، بالإفراج قريبا عن الرواتب المتأخرة لمعلمي العقود، بالإضافة إلى حل المشكلات التي تحول دون ورود مرتباتهم.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير المكلف مع عدد من معلّمي العقود التابعين لمراقبات التربية والتعليم في عدّة بلديات ليبية، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود، ووكيل الوزارة للديوان وشؤون المؤسسات المهندس علي التبروري ومدير إدارة الاحتياط العام بالوزارة الدكتور أبوبكر الهاشمي.

وفي مستهل الاجتماع تساءل المعلمون عن سبب تأخر الإفراج عن رواتبهم المتأخرة، مطالبين الوزارة بإيضاح أسباب وخلفيات هذا التأخر وجهود الوزارة بالخصوص، وفق بيان للوزارة على «فيسبوك».

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بدوره، قال وزير التربية والتعليم المكلّف إنه سوف يتواصل مع وزير المالية في أقرب وقت، والدفع باتجاه حلحلة مشاكل المعلمين من أصحاب العقود المتعثّرة، موضحين أن من أسباب تأخر الإفراج عن رواتبهم عدم وجود ميزانية.

وجرى الاتفاق على التواصل مع الجهات المختصة والمتمثلة في وزارتي الخدمة المدنية والمالية من أجل حلحلة المعوقات التي تحول دون ورود رواتبهم، إذ أكد معلمو العقود «تفهمهم لوجهة نظر الوزارة، مؤكدين أنهم بانتظار إحاطتهم بما جرى التوصل إليه».

جانب من اجتماع وزير التربية والتعليم المكلف مع معلمي العقود (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع وزير التربية والتعليم المكلف مع معلمي العقود (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع وزير التربية والتعليم المكلف مع معلمي العقود (صفحة الوزارة على فيسبوك)