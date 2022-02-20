هذا ما قدمناه لإنقاذ الحالات المصابة بالتسمم – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أشاد رئيس قسم الإسعاف والطوارئ الدكتور حسين التائب بالجهود التي بذلها العاملين بمختلف تخصصاتهم في قسم الإسعاف لإنقاذ الحالات المصابة بتقديمهم أفضل الخدمات الطبية.

وقال التائب ” اثنى على العناصر الطبية والطبية المساعدة في الاقسام الاخرى الذين تنادوا. لمساعدة زملائهم في قسم الاسعاف لإنقاذ حياة المصابين”.

في حين كان المستشفى الجامعي طرابلس عن ارتفاع حالات التسمم خلال 72 ساعة إلى 115 حاله تسمم غذائي. بينها 37 حاله إيواء ، وحالة وصلت متوفية إلى المستشفى.

وأوضح المستشفى في إدراج نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن قسم الإسعاف والطواريء قدم الخدمة الطبية لعدد “115 ” حالة مصابة بالتسمم الغذائي. في مناسبة اجتماعية بإحدى صالات الافراح، لافتاً أن قسم الإسعاف استقبل الجمعة 18 فبراير 19 حاله وامس السبت 19 فبراير 61 حاله، بينهم 21 حاله إيواء وحالتين في العناية وحالة وصلت متوفية، وغادر المستشفى 37 مصاب تلقو الخدمات الصحية والرعاية اللازمة والأحد 20 فبراير استقبل 35 حاله وإيواء 4 حالات وعدد 31 تلقو الخدمات الصحية وغادروا المستشفى.

وفي سياق متصل قال مدير الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات، إن نتائج العينات التي سبحها الفريق المختص في واقعة التسمم ستظهر بعد 72 ساعة.

وأوضح الزيات لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن تم أخذ مسحة من الأطعمة التي قُدمت في المناسبة الاجتماعية. التي شهدت تسجيل حالات تسمم، ومن الأواني لمعرفة سبب التسمم.

في حين أضاف الزيات، أنه سجلت أكثر من 80 حاله تسمم وحالتي وفاة لسيدة وشاب، مشيراً إلى أن بعض الحالات. وصلت الى المستشفيات بوضع حرج وأخرى مستقرة.

في حين يذكر أن عشرات المواطنين تعرضوا لتسمم في قاعة للإفراح بالعاصمة طرابلس. نتج عنه تسجيل حالتين وفاة.