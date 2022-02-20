بادي: نرفض حكومة باشاغا.. ونطالب الدبيبة بإجراء تعديل وزاري

رفض المطلوب دوليا المدعو صلاح بادي، آمر ما يعرف بـ«لواء الصمود»، حكومة فتحي باشاغا، والتي كلفه البرلمان بتشكيلها، مطالبا عبدالحميد الدبيبة، بإجراء تعديل وزاري، مهددا منْ يعترف بمجلسي النواب والدولة.

وقال بادي، في تصريحات صحفية:” نرفض رفضا قاطعا قرار برلمان طبرق المنحل بحكم المحكمة بتشكيل حكومة موازية”.

وأضاف بادي:” نرفض ما يفعله بعض المتعطشون للحكم من عقد صفقات وتحالفات مع الأعداء، ولن نقبل ولن نسمح بذلك”.

وطالب بادي، حكومة الوحدة الوطنية، بتعديل وتصحيح مسارها بتعديل وزاري وإقصاء من عليهم شبهات فساد.

وتابع بادي:” لا نعترف ببرلمان طبرق ولا مجلس الدولة، ونعتبرهما أجساما سياسة منتهيه وهي سبب إيصالنا لما عليه من تشظي واحتلال”.

واستطرد:” على ثوار ليبيا الخروج والالتفاف على قيادة موحده لإعادة هيبة الدولة وقيادة الدولة من جديد، ونبشر الليبيين أننا بصدد تشكيل قيادة عليا لثوار ليبيا قريبا في عاصمتنا طرابلس.

وقال بادي:” لن نسمح باستمرار مجلس الدولة والنواب وكل من يعارض إرادة الشعب في الذهاب لإنتخابات، ومن يعترف بالأجسام السياسية منتهية الصلاحية سنعتبره عدوا لنا بعد اليوم”.

وزعم بادي:” على كل أحرار ليبيا الخروج وإسقاط كل الأجسام السياسية الموجوده ومحاربتها ولو بالكلمة”.